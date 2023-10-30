تمكين ودعم.. كيف أصبحت المرأة السيناوية على رأس أولويات الدولة؟

تدعم الدولة المصرية المرأة على جميع المستويات وتقدم لها الفرص التي تتيح لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ولم تنس الدولة المرأة السيناوية خلال عملية التنمية التي شملت سيناء والمجالات كافة لها، وكذلك توفير سبل التمكين.

وكان العام 2017 هو عام المرأة المصرية وطال السيناوية، ويرصد "الدستور" كيف قامت مصر بدعم نساء سيناء.

قام المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتوعية المرأة، منها الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "كيفية مناهضة العنف ضد المرأة" في أغسطس 2021، وتستهدف حماية المرأة من جميع أشكال العنف "النفسي والجسدي والجنسي واللفظي، والاقتصادي، والأسري".

ويرجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، وخلال المرحلة الثانية من انطلاق حملة طرق الأبواب، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، والتي تحمل شعار "بلدي أمانة"، استهدفت توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في جميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر.

وقام المجلس القومي للمرأة بعقد ندوة بعنوان "الشمول المالي في المحافظة" في سبتمبر 2021، واستهدفت توعية 30 سيدة بالمحافظة، وعقد ندوات للتمكين الاقتصادي للمرأة، وقد نفذ المجلس القومي للمرأة في عام 2021 بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

واستهدفت الحملة: حي الفواخرية- حي السمران- السلايمة- العبور أسيوط- البحر مصفق- عامورية- سلمانة- منطقة الساحة الشعبية- منطقة نجمة سينا- أبي صقل- حي الكرامة- أبوزريعي- بئر العبد، بإجمالي 2580 زيارة و2500 سيدة و80 رجلًا.

حملة طرق الأبواب للمرأة المصرية

في الفترة من 27 حتى 29 سبتمبر 2021 انطلقت حملة طرق الأبواب بقرى ومدن المحافظة، والتي استهدفت 12.4 ألف سيدة و310 رجال، و1160 طفلًا.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، زيارة غدا لسيناء، وصدر تقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".