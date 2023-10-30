الإثنين 30 أكتوبر 2023
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مصر

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة

أحمد السبكى
أحمد السبكى

وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة أحمد طه، والهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة محمد السيد ضاحى، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بوحدات ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة اعتماد "جهار" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، ودعم تطبيقها، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة، وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. 

جاء ذلك على هامش احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية) والذي أقيم اليوم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب للتعليم الطبي المهني.

يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الهيئتين في إطار ما يشهده القطاع الصحي المصري من تحول ملموسًا وتطور متسارع  في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن المصري تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للدولة (رؤية ٢٠٣٠) الخاصة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام رقابي مُحكم بوضوح وشفافية وإنصاف لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.

تنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي للاعتماد لدي الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية تمهيدًا لانضمام تلك المنشآت لمنظومة التأمين الصحي الشامل عند تطبيقها بمحافظات الجمهورية وفقًا للجدول المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 على أن توضع مستشفيات (بنها- مركز أورام مدينة نصر- المجمع الطبي بطنطا- بهتيم- الفيوم) كمرحلة أولي عند التنفيذ.

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وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتزام الهيئة، وفقا للبروتوكول الموقع، بتقديم خدمات التدريب على المعايير وقواعد الرقابة الصحية لمقدمي الخدمة من منتسبي الطرف الأول، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش مشتركة بينهما لتبادل الخبرات وإعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة من العاملين بالإدارات المركزية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية علي تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.

الهيئة العامة للتامين الصحي للتأمين الصحي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مذكرة تفاهم توقيع مذكرة تفاهم الرعاية الصحية للتأمين

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