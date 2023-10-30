الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السفير الفلسطيني من مقر حملة "السيسي الانتخابية": سنعود يوما ما لتعمير أراضينا

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني من مقر حملة السيسي الانتخابية

 أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة ممنهجة، وعدوان إسرائيلي شرس ومستمر، مشيرًا إلى أن الحقيقة الآن على أرض فلسطين ساطعة والعالم بأكمله يستطيع أن يراها واضحة وضوح الشمس، ولا يمكن للروايات الاسرائيلية المفبركة أن تحجب الحقيقة عن الأرض، مؤكدًا أن هناك وعيا وطنيا كبيرا لدى المواطنين الفلسطينيين بالبقاء على أرضهم رغمًا من هدم وتحطيم منازلهم، مؤكدا أنهم سوف يعودوا يومًا ما لتعميرها.

كان ذلك على هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، مع أعضاء الجالية الفلسطينية بالقاهرة برئاسة السفير دياب اللوح، وبحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والدينية والشبابية والمجتمعية وكافة مكونات المجتمع المصري.

 

الإسرائيليون منعوا دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح

 

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن معبر رفح ظل يعمل بعد 7 أكتوبر لكن الجانب الإسرائيلي قام بتعطيله لمنع دخول المساعدات الإنسانية،  مضيفًا أن الشعب والإدارة الفلسطينية تريد وبشكل فوري وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والبترولية والطبية، لإنقاذ الأرواح والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.


الشعب الفلسطيني مطمئن بالتضامن العارم من الشعب المصري

ووجه السفير الشكر والتحية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي على الدعوة وحفاوة الاستقبال واللقاء، قائلًا أننا نقف اليوم أمام قامات وطنية مصرية، خلفها مجتمع بأكمله، ويرى اليوم قامات مشهود لها بالإخلاص والعطاء لذلك نحن الشعب الفلسطيني مطمئنون بالتضامن العارم من قبل الشعب المصري.

مؤكدًا أن مصر تاريخيًا شريك استراتيجي لفلسطين ووقفت إلى جانب القضية، وخاضت حروب ضد المستعمرين، وقدمت الشهداء والجرحى، والشعب الفلسطيني لم ولن ينسى مواقف مصر من أجل القضية، وسنظل نثق في مصر والرئيس السيسي، فهي دولة ذات سيادة، ونحن نحترم سيادتها ولن نسمح بالمساس بهذه السيادة ولن نسمح ان تقوم دولتنا على أرض سيناء، نحن نريد إقامتها على أرضنا وعلى خطوط ما قبل ٥ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

الحملة تراها قضية وطنية وإنسانية

يذكر أنه كان في استقبال الحضور، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ بإلقاء التحية وترحيب الحملة بالحضور والزيارة دعمًا وتضامنًا مع القضية الفلسطينية، والتي تتخذها الحملة قضية وطنية وانسانية.

مصر فلسطين غزة القضية الفلسطينية المستشار محمود فوزي معبر رفح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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