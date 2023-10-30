لو فاتك التريند|مدبولي في سيناء غدًا.. وخسائر مالية فادحة للشيكل الإسرائيلي

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أحداث غزة وأحداث فنية واجتماعية، وثقافية، وسياسية، ورياضية فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

أرقام مميزة وتنمية كبرى| مدبولي في سيناء غدًا.. وهذه أبرز رسائل الزيارة

زيارة هامة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء غدًا لأرض سيناء، وهي الزيارة التي تحمل عددا من الرسائل الهامة على الأصعدة كافة من السياسية والاقتصادية وغيرها، للمزيد اضغط هنا.

"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

طلب محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على ملف كرة القدم بالنادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول احتواء أمام عاشور لاعب المارد الأحمر بعد توتر العلاقة بين الطرفين عقب التصريحات الإعلامية لمباراة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي، للمزيد اضغط هنا.

بقيمة 25 مليار دولار.. خسائر مالية فادحة للشيكل الإسرائيلي

سلطت مجلة "فاينانشيال تايمز ريفيو" الأسترالية، الضوء على الخسائر الكبرى التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة واستدعاء 350 ألف جندي من الاحتياط لتخسر الحكومة قرابة 25 مليار دولار من قيمة أصولها خلال 3 أسابيع فقط من تصاعد المواجهات في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

سامح شكرى خلال المؤتمر التحضيري لـCOP28: نأمل فى التوصل إلى اتفاق بشأن "الخسائر والأضرار"

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، افتراضيًا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي Pre-COP28، والتي عقدت اليوم الإثنين بمدينة أبوظبي، باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، للمزيد اضغط هنا.

الصحف البريطانية تتحدث عن ثلاثية مانشستر سيتي أمام اليونايتد وأزمة لويس دياز

سلطت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على فوز مانشستر سيتي الكبير والثمين على مانشستر يونايتد في "ديربي العاصمة مانشستر" بالدوري الإنجليزي، للمزيد اضغط هنا.

شهدت عبورا جديدا".. المركز المصري يصدر تقريرا عن جهود التنمية الشاملة على "أرض الفيروز

تنمية شاملة حدثت في شمال سيناء تكتب الحاضر والمستقبل الجديد على أرض الفيروز، ليطوي صفحة الإرهاب الأسود الذي تم اجتثاثه من جذوره، بأيدي ودماء شهدائنا ومصابينا الأبرار، فرحلة إعمار انطلقت بشبه جزيرة سيناء لتدب فيها نسائم التنمية، للمزيد اضغط هنا.