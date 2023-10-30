تكلفت مليارات الجنيهات.. مشروعات التنمية تغزو سيناء خلال 10 سنوات

مئات المليارات أنفقتها الدولة، لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتحسين جودة حياة سكان أرض الفيروز، وتحويل تلك الرقعة من مصر، إلى واحة تنعم بطفرة اقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تطهيرها من بؤر الإرهاب.

مخطط تنمية سيناء



ويقدر حجم إنفاق الدولة على مخطط تنمية سيناء منذ عام 2014 بما يقارب 800 مليار جنيه، لتنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات التنموية ما بين مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى وإنشاء العديد من المحطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخـدم الأغراض التنموية، بجانب مشروعات الأنفاق والسياحة وغيرها من المشروعات.

تضاعف استثمارات تنمية سيناء



وتشير أحدث تقارير وزارة التخطيط، إلى تضاعف الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات التنموية بها خلال آخر 10 سنوات بنسبة 480%، لتزداد من 2 مليار جنيه فى عام 2014/2015 لـ 2.7 مليار دولار فى عام 2015/2016، و6.3 مليار دولار فى عام 2016/2017، 4.2 مليار جنيه فى 2017/2018 و3.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019، و5.4 مليار جنيه فى 2019/2020، و8.3 مليار جنيه فى 2020/2021 و10.3 مليار جنيه فى 2021/2022 و17.1 مليار جنيه فى 2022/2023، و11.6 مليار جنيه فى 2023/2024.

ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصلت عليه "الدستور"، فإن حجم الاستثمارات العامة التى أنفقتها الدولة على تنمية سيناء خلال الفترة بين عامى 2019 و2024 بلغ 52.5 مليار جنيه لتنفيذ ما يقارب ألفي مشروع.



وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أوضحت الوزارة، أنه تم توجيه 27.9 مليار جنيه بين عامى 2019/2020 و2023/2024، يأتى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات فى المرتبة الأولى، يليه قطاع النقل، وقطاع الموارد المائية والرى.

مشروعات تنمية جنوب سيناء

فيما بلغ حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية المنفذة في محافظة جنوب سيناء بين عامى 2019/2020 و2023/2024 نحو 24.6 مليار جنيه، يتركز معظمها بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، يليه قطاع التنمية المحلية وقطاع التعليم العالى.

وتتمثل أبرز المشروعات التنموية المنفذة بين رصف طرق محلية، تنفيذ البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، وإنشاء تجمعات تنموية وزراعية، تطوير مناطق عشوائية بالمحافظة، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ ونبق ونبق الجديدة ومدينة أبو رديس وطابا ورأس سدر وسانت كاترين، استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، إنشاء وتطوير مجمع ومستشفى الطور ومستشفى دهب المركزى ومستشفى نويبع ومستشفى رأس سدر، مستشفى سانت كاترين، مستشفى طابا، إنشاء مستشفى أبو رديس العام 8 ملايين جنيه.

