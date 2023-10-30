الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أنقذوا الأطفال": عدد ضحايا الأطفال بغزة تجاوز المقتولين بمناطق النزاع حول العالم منذ 2019

منظمة أنقذوا الأطفال
منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن عدد الأطفال الذين أعلن أنهم قتلوا جراء الصراع في غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.

وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إلى أن ما لا يقل عن 3257 طفلا قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الجاري، وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة في 24 دولة منذ عام 2019.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من 7703 أشخاص قتلوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع افتراض وجود ألف طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقال جيسون لي، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "أدت ثلاثة أسابيع من العنف إلى انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره.. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة في الوقت الحالي، لا يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".

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