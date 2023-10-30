الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأزهر الشريف يُحيى أهل غزة: رمز العزة والصمود

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

يحيي الأزهر الشريف أهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود وأطفالها ونسائها الصابرات.

وقال الأزهر الشريف، وفقًا لما نقلته في نبأ عاجل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن جيش الاحتلال تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية واستباح شتى الجرائم من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف.

نسجل بكل اعتزاز وتقدير الموقف الشجاع والشهم

وتابع الأزهر الشريف: نسجل بكل اعتزاز وتقدير الموقف الشجاع والشهم الذي وقفه أمين عام الأمم المتحدة وهو يدعو غير خائف ولا مجامل إلى ضرورة وقف العدوان على المستضعفين في غزة.

وواصل: نهيب بحكومات الدول العربية والإسلامية أن تسارع لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وتسخير كل إمكاناتها لنصرتهم.

الأزهر الشريف أهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود نسائها الصابرات رمز العزة

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