الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير فلسطين بتونس: مصر بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهودًا كبيرة لتوحيد الموقف العربى بشأن أحداث غزة

سفير فلسطين بتونس
سفير فلسطين بتونس

أكد سفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم اليوم الإثنين، أهمية الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرساء السلام في المنطقة.

وقال الفاهوم ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم من تونس ـ "إن مصر تبذل جهودا كبيرة لـتوحيد الموقف العربي بشأن أحداث غزة"..مشيدًا في الوقت نفسه باتخاذ الرئيس السيسي قرارات جوهرية وحاسمة لمنع تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية التي تهدف إلى ما وصفه بـ"تبخير" القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الوضع الحالي في غزة يهدف إلى تنفيذ استراتيجية إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل حاولت على مدى عقود أن تبيد الدولة الفلسطينية ولكنها لم تنجح في كل مرة.

وحذر الأمة العربية من العواقب الاستراتيجية جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد سكان قطاع غزة التي تسعى من خلالها فرض الهيمنة على الموارد العربية وسلبها.. مشددا على أن "الحق الإنساني سينتصر بالحق الفلسطيني وبالتالي لن تخرج إسرائيل منتصرة من هذه الحرب التي وصفها بـ(الوحشية).

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وأكد الفاهوم أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه وهويته على الرغم من أن أبواب الهجرة مفتوحة أمامه.. قائلا: "إن الحق الفلسطيني هو نواة للحق الإنساني وليس العربي فقط و30% من الجيل الصاعد يعي المخاطر الاستراتيجية الإسرائيلية".

وحول المواقف الغربية بشأن القضية الفلسطينية..قال الدبلوماسي الفلسطيني "إن الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان وحرية التعبير ويقيدها".. مضيفا "أن الدول الغربية لم تسع لتنفيذ آليات إقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تم رفضها بالكامل من قبل إسرائيل".

وأضاف الفاهوم: "أنه كان من الأفضل للغرب أن يدعم السلام في المنطقة لكن تم استخدام الأموال لدعم جيش الاحتلال"..محذرا في الوقت نفسه من أن ما يحدث من تصعيد سيؤثر سلبا على المنطقة برمتها وله مردود كارثي على إسرائيل وليس على فلسطين فحسب.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني "أن فلسطين قوة عظمى بين البشرية على الرغم من جراحها وضعف إمكاناتها وهي بوصلة الحق للبشرية جمعاء".. مشيرًا إلى أن "العالم يعيش لحظة خجل من ذاته أمام الجرائم المرتكبة في قطاع غزة".

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