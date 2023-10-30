الأونروا تحذر من انهيار النظام المدني بعد الحرب والحصار الإسرائيلي على غزة

حذر مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة توماس وايت من انهيارالنظام المدني بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قال توماس وايت "الناس خائفون ومحبطون ويائسون، وتتفاقم التوترات والخوف بسبب انقطاع خطوط الهواتف والاتصالات عبر الإنترنت، إنهم يشعرون أنهم بمفردهم وبأنهم معزولون عن عائلاتهم داخل غزة وعن بقية العالم.

وأكد مسئول الأونروا في غزة، أن النزوح الجماعي للسكان من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب أدى إلى فرض ضغوط هائلة على تلك المجتمعات؛ مما يزيد العبء على الخدمات العامة المتدهورة، ذاكرا أن بعض العائلات استقبلت ما يصل إلى 50 من أقاربها الذين لجأوا إلى بيت واحد وأن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية حتى الآن.

برنامج الأغذية العالمي في فلسطين

ومن جهته قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبدالجابر إن اقتحام المستودع في وسط القطاع والذي كان يحتوي على نحو 80 طنا من السلع الغذائية، مؤشرا على فقدان الناس للأمل وأنهم يصبحون أكثر يأسا دقيقة تلو الأخرى.

وشدد المسئول الأممي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية حتى يمكن الوصول إلى المحتاجين بالغذاء والماء والضروريات الأساسية بشكل آمن وفعال، وثمة حاجة ماسة إلى المزيد من الوصول، ويجب أن يصبح تقطير الإمدادات تدفقًا مستمرا.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت اليوم تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له، محملة الاحتلال المسئولية عن سلامة من فيه من مواطنين.

وأكدت الجمعية في بيان، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام مُستشفى الصداقة إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مُحيط المستشفى بشكل متكرر، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المُستشفى.

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل مُتكرر.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بزيادة مُعاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، وبات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.