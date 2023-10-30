الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الجيزة": مجالس الآباء لها دور فعال فى دعم العملية التعليمية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة خلال اجتماعه

اجتمع أشرف سلومة، وكيل تعليم الجيزة، بمجلس آباء وأمناء المديرية، وأكد، خلال اجتماعه بمجلس الآباء، أن مجالس الآباء لها دور إيجابى وفعال في دعم العملية التعليمية، من خلال العمل على إنجاحها، وشدد على أن تكون فاعلة فى جميع الإدارات التعليمية.

حضر الاجتماع المستشار بدوى علام، رئيس المجلس، وبحضور سمية الخطيب، وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ورؤساء مجالس الآباء والأمناء بالإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، ثم قدم المجلس التهنئة لأشرف سلومة وسمية الخطيب على ثقة المسئولين وتجديد الثقة لهما، كما هنأ المجلس سحر مصطفى على توليها منصب مدير عام الشئون التنفيذية.

مواجهة التحديات المقابلة للإدارات التعليمية بالجيزة 

وقام المجلس بفتح باب المناقشة لاستعراض الإنجازات التى تمت بكل إدارة تعليمية والمعوقات التى تواجه بعض الإدارات وكيفية التغلب عليها، ومقترحات كل رئيس مجلس أمناء إدارة للارتقاء بإدارته.

وفى سياق متصل، كرم مجلس آباء وأمناء المديرية، بدور المتولى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، لوصولها لسن المعاش.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد أعلنت عن قوافل طبية تجوب مدارس تعليم الجيزة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المجتمع ومساندة الملفات الحيوية المعنية بالتنمية المستدامة، وحرصًا على صحة أبنائنا الطلاب ورعايتهم.

وتم التعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية ومؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية، وبالتعاون مع البنك التجارى الدولى لتنفيذ عدد 48 قافلة طبية بمحافظة الجيزة فى إدارات أطفيح، والعياط، والصف، وأبوالنمرس، والحوامدية، ومنشأة القناطر بالجيزة.

وتحتوي القوافل على تخصصات "طفال- رمد- باطنة- أنف وأذن- جلدية- توعية صحية". 

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