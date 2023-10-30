الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الفيوم" تنظم معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية في إطسا (صور)

تنظيم معرض جديد لتوزيع
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى في الفيوم، بالمشاركة مع جمعية الأورمان معرضا بقاعة برج العرب في مركز إطسا لتوزيع الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية لدعم 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

 وذلك بقرى الماتين والحجر وقلمشاه والسلام ودفنو بمركز إطسا في محافظة الفيوم، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم. 

تنظيم المعرض يهدف للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا

وأكد طارق الشوربجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات

وأوضح  أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

 كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى

تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى
الأثاث المنزلي الاجهزة الكهربائية الفيوم جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم محافظة الفيوم

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