حبس أب وابنه لإتهامهما بقتل عامل بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الاثنين حبس رجل وابنه أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، لإتهامهم بقتل عامل فى المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بوجود بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بإستقبالها (عامل، مقيم دائرة القسم) توفى متاثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة .

و بالفحص تبين قيام (عامل بمحل للحدائد والبويات مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من (صاحب محل الحدائد والبويات) نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.