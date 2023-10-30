الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس أب وابنه لإتهامهما بقتل عامل بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج اليوم الاثنين حبس رجل وابنه أربعة أيام على ذمة التحقيقات  ، لإتهامهم بقتل عامل  فى المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بوجود بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد  بإستقبالها (عامل، مقيم دائرة القسم) توفى متاثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة .

txt

حبس عاطل بتهمة قتل شاب وإلقاء جثته بالهرم 4 أيام

 

و بالفحص تبين قيام (عامل بمحل للحدائد والبويات مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من (صاحب محل الحدائد والبويات) نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج عامل المرج التحريات الأمنية المتهمين التحقيقات الأولية المستشفيات المجني عليه مشاجرة

مواد متعلقة

تشريح جثة شاب قتل بعد وصلة ضرب بعين شمس

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة