الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث: تواصل الرئيس السيسي وبايدن يؤكد دور مصر المتعاظم لحل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد الدور المصري المتعاظم في الأزمة الفلسطينية، كما يؤكد أن مصر الوجهة الأساسية لجميع الجهود السياسية والدبلوماسية والإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة.

مصر ترفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاور

وأضاف "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية تحرز تقدمًا ملموسًا ونجاحات متعددة فيما يخص ملف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن هناك تنسيقًا مصريًا أمريكيًا مشتركًا في هذا الصدد، وهناك تأييد أمريكي للمطالب المصرية بشأن رفض توطين وتهجير أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية.

وأوضح الباحث، أن مصر ترفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، وتعمل على توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى.

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