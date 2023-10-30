الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن وغرامة مليون جنيه للمتهمين في "الاتجار بالآثار" بالتجمع الخامس

حبس متهمين
حبس متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن ما بين 3 سنوات و6 سنوات وغرامة مليون جنيه بتهمة الاتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.

وعاقبت المحكمة المتهمين الثلاثة "وجيه.ع"،"أحمد.ع"،"صالح. ع" بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه بتهمة الأتجار في الآثار، و المتهم "وجيه.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألفي جنيه بتهمة احراز السلاح الناري والأبيض وبمصادرة السلاح المضبوط والزامهم بالمصاريف الجنائية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، طبيب تخدير وآخران صاحب شركةاستيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن  الآثار بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن سماء المتهمين هم "وجيه.ع"،طبيب تخدير، "أحمد.ع"،صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية،"صالح. ع"،أخصائي تسويق وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف  أمر الإحالة إنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار

كما أضاف  أمر الإحالة أن المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا  قطع أثرية بقص الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات

واختتم  أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات

شهادة رئيس قسم النصب والاحتيال بالإدارة العامة لمباحث القاهرة

شهد أنه نفاذا للاذن النيابة الصادر من النيابة العامة بناء علي ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهمان الأول والثاني،تمكن من ضبط الأول من داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بداخله خمسة قطع أثرية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزي احرازه لهم بقصد عرضهم للاتجار عقب استخراجها خلسة من احدي العقارات بمنطقة عين شمس بالاشتراك مع المتهم الثالث والذي تصادف تواجده بان الضبط ونزع تلك القطع عقب استخراجها من محل التنقيب بقصد عرضها للبيع أو تهريبها خارج البلاد 

وأضاف وبمواجهة الأخير بأقوال الأول أيدها وأقر بصحتها وبإرشادهما شتمكن من ضبط الجدارية الأثرية من داخل احدي العقارات بمنطقة التجمع الخامس المملوك للثالث وباستكماله تنفيذ إذن النيابة تمكن من ضبط المتهم الثاني  وبتفتيش مسكنه عثر علي قطع أثرية وأسلحة بيضاء "خناجر" وجهاز استشعار يستخدم في الكشف عن الآثار

كما أضاف بتوصل تحرياته النهائية لاستخراج القطع الأثرية والجدارية المضبوطة من احدي القطعتين رقمي 15،19 شارع الكنسية الإنجيلية بمنطقة عين شمس وان المتهم الثاني قد ذاع صيته في الاتجار بالقطع الأثرية واحتفاظ المذكور بالقطع المضبوطة بحوزته لحين بيعها

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