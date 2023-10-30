الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة"

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم  وذويهم"، وذلك بفندق بورسعيد،  وبحضور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

محافظ بورسعيد يشهد ندوة بعنوان "البرنامج التثقيفي السياسي  للأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة"

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية انعقاد الندوات التوعوية،  التي تسهم في التأكيد على الدور المجتمعي لذوي الهمم في المشاركة في الحياة السياسية،  وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية،  والاندماج مع المجتمع في العديد من الأحداث والفعاليات السياسية والاجتماعية.

 

وأكد أننا نولي أهمية خاصة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم، لافتا إلى أن هناك العديد من أبناء المحافظة ذوي الإعاقة يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والعالمية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على تنفيذ البرنامج التوعوي، كما أشاد بجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم في توفير المناخ المناسب لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، كما تناول اللقاء الحديث عن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته في محافظة بورسعيد  وآليات دوره في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الهمم وتدريبهم للتوظيف في عدد من المجالات التي تتميز بها المحافظة.


 

ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
ندوة
ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم
محافظة بورسعيد انعقاد ندوات ذوي الإعاقة

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