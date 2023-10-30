الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الزراعة يبحث مع وزير الفلاحة التونسى دفع آليات تعزيز التعاون بين البلدين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالمنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، وبحثا معًا آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

لقاء القصير بوزير الزراعة التونسي

وقال القصير، خلال الاجتماع، إن لقاء اليوم يأتي استكمالًا للقاء السابق مع نظيره التونسي لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي، والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

الوزيران بحثا عددًا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها السلبى على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوى المتحملة للملوحة وندرة المياه وأيضًا 
استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوى والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه. 
الوزيران بحثا أيضًا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلًا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

الوزيران اتفقا على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة، والدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وخبير المناخ الزراعي بالوزارة.

وزير الزراعة يبحث الفلاحة التونسي دفع آليات تعزيز التعاون بين

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