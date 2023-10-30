أخبار فاتتك| وزير الشباب: دعم كبير من السيسي للرياضيين.. ولحظة سقوط صاروخ الاحتلال على مبنى بغزة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وزير الشباب: دعم كبير ولا محدود من الرئيس السيسي للأبطال الرياضيين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه على مستوى الكبار وذوي الهمم، في بطولة العالم ببودابست في المجر، حيث حصل منتخب الكاراتيه للكبار على المركز الثاني بثمانية ميداليات ومنتخب ذوي الهمم علي المركز الأول بتسعة ميداليات.

وجدد الدكتور أشرف صبحي، حديثه حول الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية صن داونز ركلة جزاء أمام الأهلى

كشف ياسر عبدالرءوف، الحكم السابق، عن مدى أحقية نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي.

وفاز صن داونز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

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مات من الخضة.. تفاصيل مصرع مواطن فى مشاجرة بالإسماعيلية

"مات من الخضة" هذا ما كشفت عنه جهات التحقيق، في واقعة مقتل مواطن أثناء مشاجرة كلامية مع آخر بمحافظة الإسماعيلية، وقد أمرت النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المتهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة سقوط صاروخ الاحتلال على مبنى سكنى فى غزة (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الاحتلال الإسرائيلي على أحد المباني السكنية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب من الصحفيين مغادرة حدود قطاع غزة فورًا.

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سفير فلسطين بتونس: إسرائيل تحاول على مدى عقود إبادة الدولة الفلسطينية

قال سفير فلسطين بتونس وائل الفاهوم، إن ما يحدث هو استراتيجية إبادة وتهجير للفلسطينيين، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدى عقود أن يُبيد الدولة الفلسطينية.

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الإحصاء: ميناء السويس أعلى المنافذ الحدودية عبورًا للواردات بـ 11.3 مليار دولار

شهدت حركة الواردات المصرية عبر مختلف المنافذ الحدودية نموا ملحوظا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى 2023، باستثناء المطارات، حسبما أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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