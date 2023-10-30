خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية صن داونز لركلة جزاء أمام الأهلى

كشف ياسر عبد الرؤوف، الحكم السابق، مدى أحقية نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي.

وفاز صن داونز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة.

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خبير تحكيمي: صن داونز والأهلي استحقا الحصول على ركلتي جزاء

وقال عبد الرؤوف، في تصريحات تليفزيونية، "حكم مباراة الأهلي وصن داونز إمكانياته الفنية ضعيفة للغاية ولم نسبق أن رأيناه في إدارة المباريات فهو يفتقد للخبرة ومستوى المباراة أعلى منه بكثير".

وأضاف: "صن داونز استحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد مجدي أفشة الذي قام بدفع اللاعب في الكتف والحكم كان قريبًا للغاية من اللعبة، لكنه لم يتخذ القرار الصحيح، والفار لم يتدخل في هذه اللعبة وكان أمرًا غريبًا".

وتابع: "في لعبة بيرسي تاو، مدافع صن داونز قام بدفع تاو ثم قام بعرقلته وبالتالي استحق الأهلي ركلة جزاء لكن تقنية الفار لم تتدخل أيضًا".

الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية وإن تحفظ الأهلي في بعض فتراتها عن التوغل الهجومي بكثافة عددية لغلق كافة الثغرات أمام فريق صن داونز، الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز مساء الأربعاء المقبل في مباراة العودة التي تقام على استاد القاهرة.