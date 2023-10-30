الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية صن داونز لركلة جزاء أمام الأهلى

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

كشف ياسر عبد الرؤوف، الحكم السابق، مدى أحقية نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي.

وفاز صن داونز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة.

اقرأ أيضا.. صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

خبير تحكيمي: صن داونز والأهلي استحقا الحصول على ركلتي جزاء

وقال عبد الرؤوف، في تصريحات تليفزيونية، "حكم مباراة الأهلي وصن داونز إمكانياته الفنية ضعيفة للغاية ولم نسبق أن رأيناه في إدارة المباريات فهو يفتقد للخبرة ومستوى المباراة أعلى منه بكثير".

وأضاف: "صن داونز استحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد مجدي أفشة الذي قام بدفع اللاعب في الكتف والحكم كان قريبًا للغاية من اللعبة، لكنه لم يتخذ القرار الصحيح، والفار لم يتدخل في هذه اللعبة وكان أمرًا غريبًا".

وتابع: "في لعبة بيرسي تاو، مدافع صن داونز قام بدفع تاو ثم قام بعرقلته وبالتالي استحق الأهلي ركلة جزاء لكن تقنية الفار لم تتدخل أيضًا".

الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية وإن تحفظ الأهلي في بعض فتراتها عن التوغل الهجومي بكثافة عددية لغلق كافة الثغرات أمام فريق صن داونز، الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز مساء الأربعاء المقبل في مباراة العودة التي تقام على استاد القاهرة.

الاهلى الأهلي ضد صن داونز الاهلى يواجه صن داونز الدوري الإفريقي ياسر عبد الرؤوف

مواد متعلقة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

صن داونز يحسم قمة الأهلى فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الطواقم الطبية فى مستشفى القدس رفضت الإخلاء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة