الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تلقى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وفاز فريق صن داونز بصعوبة على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "لوفتوس سرسفيلد" في اللقاء الذي أقيم اليوم.

وتأكد غياب تيبوهو موكوينا لاعب وسط فريق صن داونز عن مواجهة الإياب أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وحصل موكوينا على بطاقة صفراء خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، ثم حصل على بطاقة صفراء أيضا خلال مواجهة الأهلي اليوم؛ ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب، التي ستقام في الثامنة مساء الأربعاء.

يذكر أن مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داونز، ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

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الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية وإن تحفظ الأهلي في بعض فتراتها عن التوغل الهجومي بكثافة عددية لغلق كل الثغرات أمام فريق صن داونز، الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.

هذا ويواجه الأهلي فريق صن داونز مساء الأربعاء المقبل في مباراة العودة التي تقام على ستاد القاهرة.
 

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