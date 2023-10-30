سفير فلسطين بتونس: إسرائيل تحاول على مدى عقود إبادة الدولة الفلسطينية

قال سفير فلسطين بتونس، وائل الفاهوم، إن ما يحدث هو استراتيجية إبادة وتهجير للفلسطينيين، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدى عقود أن يُبيد الدولة الفلسطينية.

وأضاف "الفاهوم"، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يرتكب الآن في فلسطين تم ارتكابه من قبل ولم تتوقف المجازر منذ ذلك الوقت، منوهًا بأن الهدف الاستراتيجي من التصعيد الحالي هو تفتيت وإضعاف الأمة العربية، والهيمنة على الموارد العربية وسلبها، وهو أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكًا بأرضه وهويته، بينما العالم يعيش لحظة خجل من ذاته أمام الجرائم المرتكبة؛ فالحق الفلسطيني هو نواة للحق الإنساني وليس العربي فقط.

ولفت إلى أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم على الرغم من أن أبواب الهجرة مفتوحة أمامهم.

وأردف: "فلسطين قوة عظمى بين البشرية على الرغم من جراحها وضعف إمكانياتها، وفلسطين بوصلة الحق للبشرية جمعاء، بينما الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان وحرية التعبير ويقيدها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وقال إن الغرب لم يسع لتنفيذ آليات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، التي تم رفضها بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكًا بأرضه وهويته، وأن 30% من الجيل الصاعد يعي بالمخاطر الاستراتيجية الصهيونية.