"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء وعدد من المصابين إثر اقتحام ‏الاحتلال مدينة جنين

نقلت القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية أنه ارتقى خلال ليلة أمس 3 شهداء، وسقط عدد من المصابين إثر اقتحام ‏الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وكان وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحطومي، قال إنه هناك 3 مستشفيات رئيسية تتعامل مع الإصابات، مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي، وكشف عن أنه تم تجريف الطرق المؤدية لمستشفى ابن سينا، ما أدى لصعوبة وصول الإصابات إليه، وكذلك تجريف الطرق بالقرب من المستشفى الحكومي.

وأوضح أنه لا يوجد تبرير إلا أن الاحتلال ينتوي ارتكاب جريمة متكاملة، من حيث الاقتحام والقتل وعدم قدرة الجرحى للوصول إلى المستشفيات لأن العدو يمارس القتل الجماعي.