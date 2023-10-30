القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف سيارة إسعاف شمال جباليا

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، سيارة إسعاف فلسطينية، شمال جباليا، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، أن العديد من المستشفيات في قطاع غزة قد تخرج قريبًا عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأضاف"حنجل" متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية في مستشفى القدس رفضت الإخلاء وأكدت استمرار عملها، رغم القصف الذي كان على مقربة 50 مترًا من المستشفى.

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت يوم السبت عن استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت الصحة الفلسطينية، بتدخل دولي لحماية الطواقم الطبية.