أشرف سنجر: إسرائيل تفقد دعم الرأى العام العالمى بخروج المظاهرات ضدها

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول بكل ما يملك صنع قرار موجهًا للعالم حول الوضع بفلسطين، خاصة أن مصر لها دور مركزي ورئيسي لحماية القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت بالعديد من الجهود الإغاثية من فتح مطار العريش والضغط بكل ما تملك لدخول المساعدات وهذا تطور مهم جدًا في الجانب الإنساني، مشيرًا إلى أنه من الناحية السياسية الرئيس السيسي حذر من تطور الأوضاع في قطاع غزة، وتوسيع دائرة الصراع إقليميًا، مشيرًا إلى أن محامي المحكمة الجنائية قال اليوم كلام مهم للغاية، ويضع إسرائيل في موقف صعب أمام العالم أجمع.

المحكمة الجنائية إسرائيل ليست عضوًا فيها

وأوضح أن المحكمة الجنائية إسرائيل ليست عضوًا فيها وتصبح كل القرارات غير ملزمة، ولكن الإلزام هنا إلزام الإنسانية في العالم، مؤكدًا أن إسرائيل تفقد دعم العالم، والرأي العام العالمي خرج بمظاهرات ضدها، بجانب الدول العربية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية لأن فلسطين ربما يغيب عنهم أنها ليست دولة منعزلة ولكنها جزء من العالم العربي.

وأشار إلى أن صانع السياسة يعلم كيف تتحرك مصر رغم كل الأخطاء التي تتم من هنا أو هناك، ولكن القاهرة الإخبارية كل إجراء يكون محسوبًا.