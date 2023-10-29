الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، بعد زيارته لمعبر رفح، إلى أنه على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر على المدنيين ولا بد من الرد عليه في إطار القانون.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا في حربها بقطاع غزة.

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضية الفلسطينية مؤتمر صحفي رفح قطاع غزة

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