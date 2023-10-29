المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، بعد زيارته لمعبر رفح، إلى أنه على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر على المدنيين ولا بد من الرد عليه في إطار القانون.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا في حربها بقطاع غزة.