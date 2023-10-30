الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز يكشف أصل فكرة تهجير الفلسطينيين.. وكيف انتبهت مصر مبكرا لمخطط الاحتلال؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صفحات كثيرة من القضية الفلسطينية كانت غائبة عن الوعي العربي، وما جرى في  7 أكتوبر، أعاد إحياء القضية، وظهر أمامنا تعبير تهجير الفلسطينين.

أصل فكرة تهجير الفلسطينيين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تهجير الفلسطينيين كان جزء من الخطة الأساسية منذ عام 1897، في مؤتمر بازل، عندما فكروا في مكان لإقامة وطن لليهود، وحينها اقترحوا إقامة وطنهم في فلسطين، ثم قال أحدهم ولم لا يكون في سيناء.

 

ولفت الباز إلى أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي ضربت الكبرياء الإسرائيلي وقضت على أسطورة قوة الردع الأمنى والاستخبارات التي لا يمكن الاقتراب منها، ثم إذا بهم كالعهن المنفوش، مردفا: "البعض رأى أن الكابوس الذي رأته إسرائيل في 7 أكتوبر، لا يحل إلا بتهجير الفلسطينيين، إلى مصر والأردن كما وضع في أدبياتهم".

 

سر الارتباك الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين

وأوضح أن الفزع وضع إسرائيل على المحك، لتنفذ خطة التهجير على عجل، فأصبحوا مضطربين، وخرجت تصريحات من مسئولين وسياسيين إسرائيليين أن يذهب الفلسطينيون إلى سيناء، ثم يقول مسئول رسمي "لم نطلب منهم يذهبوا إلى سيناء"،  ثم تقوم الآلة الإسرائيلية المتوحشة بدفعهم نحو الجنوب.

 

وأردف: "وكما كانت تقوم المدفعية في الحرب بالتمهيد النيراني، كان هناك تمهيد إعلامي لجعل مصطلح التهجير محل جدل، وأصبح مطروح على الرأي العام يؤيده البعض ويرفضه البعض، ويصبح مدرج على نقاشاتنا، ولتنفيذه على الأرض، قامت إسرائيل بضرب مكثف لدفع الفلسطينيين لجنوب غزة، فيعيش الفلسطينيون وضع مأساوي، ثم تم تصويره للعالم وكأن مصر المسئولة عن الكارثة الإنسانية، لأنها لا تسمح لهم بالدخول إلى سيناء، كما صور الإعلام الدولي الأمر وكأن مصر لم تفتح المعبر لتمرير المساعدات، وعمل على شيطنة مصر كنوع من الضغط عليها لقبول ما يريدون جعله أمرًا واقعا.

 

وأكد الباز، أن مصر انتبهت مبكرا للخطة الشيطانية، ورفضت التهجير، وهو ما أيده الرأي العام المصري والعربي، وبعض الساسة الغربيين على استحياء.

 

وأثنى الباز، على أداء قناة القاهرة الإخبارية، التي تمثل رأس الحربة في الإعلام العربي، موضحًا أن التغطية المصرية هي التغطية الوحيدة التي تتفق أجندتها بنسبة 100% مع أجندة القضية الفلسطينية.

 

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