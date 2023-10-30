مشاهد لاشتباكات بين إسرائيليين ومتظاهرين داعمين لفلسطين فى شيكاغو (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، مشاهد لاشتباكات بين إسرائيليين من أصول أفريقية ومتظاهرين داعمين لفلسطين في مدينة شيكاغو الأمريكية.

من ناحية أخرى، اقتحم عدد من الأشخاص، مطار "محج قلعة" في منطقة داغستان، عند إعلان وصول رحلة من إسرائيل، وحاصروا أكثر من 50 إسرائيليًا في المطار من مزدوجي الجنسية الروسية والإسرائيلية.

وحثت إسرائيل روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن المستشفى استقبل، يوم الاحد فقط 550 جريحًا، وحوالي 200 شهيد، منوهًا أن المستشفى غير قادرة على تقديم الدعم، ويجب إدخال مستشفيات ميدانية للقطاع، ووقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع.

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