عاجل.. مشاهد تظهر لحظة هجوم الداغستانيين على طائرة تقل إسرائيليين (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد تظهر لحظة هجوم الداغستانيين على طائرة تقل إسرائيليين.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية حسين مشيك، قال في وقت سابق، إن هناك أكثر من 50 إسرائيليًا محاصرين في مطار محج قلعة، بعد أن اقتحم الداغستانيون مطار "محج قلعة" في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من إسرائيل، والركاب من حاملي الجنسية الروسية والجنسية الإسرائيلية.

وحثت إسرائيل روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان.

من ناحية أخرى، تجرى ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، حيث تواصل مصر جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.