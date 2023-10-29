الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تستبدل إسرائيل الاجتياح البرى بالقصف الجوى؟ خالد عكاشة يفجر مفاجأة

الاجتياح البري
الاجتياح البري

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إننا أمام مرحلة جديدة من الحرب على غزة، تشهد أولى إرهاصات الاجتياح البري، كما تحب أن تسميه إسرائيل، رغم أنها لم تنفذ إلا بعض توغلات محدودة.

 

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يستبعد الاجتياح الشامل، واستبداله بمزيد من القصف الجوي والصاروخي، الذي لم ينقطع طوال الأيام الماضية في محاولة لإنهاك المقاومة والشعب الفلسطيني، وإحداث أكبر قدر من الخسائر عوضًا عن المغامرة بالدخول بعدد كبير من القوات الإسرائيلية، حيث تخشى إسرائيل إصابتها بانتكاسة عملياتية على الأرض.

ولفت إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية أوصت القيادات بالاستعاضة عن الاجتياح البري بعمليات مؤثرة، ودخلت بالفعل داخل حدود غزة من الشمال الغربي، واندلعت اشتباكات وجها لوجه من مسافات قريبة، بعد خروج بعض المقاومين من الأنفاق، لإدارة اشتباك متلاحم، وهي نقطة تحدث لأول مرة من فصول المعركة، واستغرق الأمر يومين، مما يفصح عن استمرار القصف الجوي والصاروخي، مع توغل محدود في بيت لاهيا وبيت حانون وتخومهم، التي شهدت معارك شرسة.

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