الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي

الاحتلال يقصف محيط
الاحتلال يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي

قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر من اليوم والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المستشفى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

 

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت المبنى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

 

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، وبات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

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