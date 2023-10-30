محمد عزمى لـ"الشاهد": انضممت للكتيبة قبل حرب أكتوبر بشهر واحد فقط

قال محمد عزمي، أحد المشاركين في نصر أكتوبر، أنه انضم للكتيبة قبل الحرب بشهر واحد فقط، مؤكدًا أنه كان ضمن القوات المشاركة في تجهيز المدفعية.

وأكد عزمي، خلال استضافته ببرنامج “الشاهد”، والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان على أتم الاستعداد للحرب، مشيرًا إلى أن القدامى في الكتيبة كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض كنسيج واحد.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.