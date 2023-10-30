الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مستشفى ناصر: 26 شهيدا وصلوا اليوم.. والاحتلال يستهدف المنشآت الطبية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد الدكتور ناهض أبو طعيمة، مدير مستشفى ناصر بخان يونس، أن هناك نقصًا شديدًا في الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة لمرضى الحالات الحرجة.

وأضاف مدير مستشفى ناصر بخان يونس، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال دأب على استهداف المستشفيات وتجمعات النازحين في القطاع.

كما نوه مدير مستشفى ناصر، بأن 26 شهيدا وصلوا إلى المستشفى اليوم ونعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات لأهالي القطاع وسط الغارات المكثفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

مدير مستشفى ناصر الدكتور ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر بخان يونس القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي خان يونس

مواد متعلقة

المتحدث الرسمى للصليب الأحمر بقطاع غزة: نحن على وشك كارثة إنسانية لا مثيل لها

ماكرون: متضامنون معا إلى جانب مصر والهلال الأحمر لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يتعهدان بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

ماكرون: 17 شاحنة مساعدات وصلت من فرنسا لمصر

القاهرة الإخبارية: تجهيز قافلة مساعدات جديدة بمعبر رفح

الحكومة الفلسطينية: لدى المحكمة الجنائية ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه "كريات شمونة"

إصابة 3 جنود من قوات الاحتلال بينهم اثنان فى حالة خطيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الطواقم الطبية فى مستشفى القدس رفضت الإخلاء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة