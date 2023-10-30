مدير مستشفى ناصر: 26 شهيدا وصلوا اليوم.. والاحتلال يستهدف المنشآت الطبية

أكد الدكتور ناهض أبو طعيمة، مدير مستشفى ناصر بخان يونس، أن هناك نقصًا شديدًا في الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة لمرضى الحالات الحرجة.

وأضاف مدير مستشفى ناصر بخان يونس، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال دأب على استهداف المستشفيات وتجمعات النازحين في القطاع.

كما نوه مدير مستشفى ناصر، بأن 26 شهيدا وصلوا إلى المستشفى اليوم ونعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات لأهالي القطاع وسط الغارات المكثفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.