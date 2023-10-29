الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث الرسمى للصليب الأحمر بقطاع غزة: نحن على وشك كارثة إنسانية لا مثيل لها

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قالت الدكتورة سهير زقوت، المتحدث الرسمي للصليب الأحمر بقطاع غزة، إننا على وشك كارثة إنسانية بسبب الأوضاع في القطاع.

وأضافت أن غرفة العمليات الخاصة بالمنظمة انقطع بهم الاتصال، الأمر الذي ينذر بمعاناة إنسانية لسكان القطاع، ويجب توقف التصعيد.

أشارت زقوت، إلى أهمية إعادة تشغيل الخدمات الأساسية للإنسان وهي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى احترام القوانين الدولية وتقديم المساعدات الطبية للمستشفيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كما طلبنا بضرورة التحرك الأمن داخل قطاع غزة، من أجل إسعاف المصابين والعمل على إنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هناك أطباء يجرون عمليات بدون تخدير.

غزة كارثة انسانية المتحدث الرسمي للصيليب الأحمر الدكتورة سهير زقوت سهير زقوت المتحدث الرسمي للصيليب الأحمر بقطاع غزة قطاع غزة

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