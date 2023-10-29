الحكومة الفلسطينية: لدى المحكمة الجنائية ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلى

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن لدى المحكمة الجنائية الدولية جرائم وملفات موثقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في غزة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الأخبارية، إلى أنه عندما تخضع المحكمة الجنائية الدولية بغطرسة الاحتلال الإسرائيلي ستثير الشكوك حول عملها.

وأضاف أنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بدورها للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال خاصة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.