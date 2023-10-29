عزة مصطفى: مقال الرئيس السيسى فى الأهرام رسالة دعم قوية للإعلام والصحافة

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نُشِر في جريدة الأهرام بمناسبة صدور العدد رقم 50 ألف، وأكدت أن هذا المقال يُعَدُّ رسالة دعم قوية لمهنة الإعلام والصحافة.

وأشارت مصطفى، أثناء تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أهمية مؤسسة الأهرام كمؤسسة كبيرة في عالم الصحافة.

وأضافت أنه في الماضي كان حلمًا لأي شخص أن يصعد إلى الطابق السادس في جريدة الأهرام، حيث كان يجلس فيه العظماء من كتّاب وصحفيين.

واختتمت عزة مصطفى حديثها بالإشارة إلى أن مقال الرئيس السيسي يُعَدُّ دعمًا قويًا لمهنة الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص.