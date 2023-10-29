الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد طاهر يحصل على المركز الرابع فى البطولة العالمية بالجائزة الكبرى للفروسية

فروسية
فروسية

صنع الفارس محمد طاهر زيادة نجم منتخبنا الوطنى للفروسية  لقفز الموانع إنجازًا جديدًا للفروسية المصرية، وإنجازًا جديدًا لنفسه، بعد أن قدم أداء رائعًا، ومستوى فنيًا عاليًا ومتميزًا فى نهائى البطولة العالمية بالجائزة الكبرى التى اختتمت مساء أمس بمدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، واستطاع الفارس المصرى أن يهزم أوائل وأبطال العالم، ويقتنص المركز الرابع بجدارة واستحقاق. 

 

قوة البطولة

شارك فى البطولة 42 فارسًا من أفضل الفرسان على مستوى العالم، وتمكن محمد زيادة من اجتياز المرحلة والجولة الأولى بدون أخطاء، أو أى نقط جزاء، ليتأهل إلى الجولة الأخيرة ضمن أفضل ثمانية فرسان، لتشتد المنافسة بين المتأهلين للمباراة النهائية، واستطاع فارسنا المصري الحصول على المركز الرابع في البطولة، التي تعد من أكبر وأصعب البطولات على مستوى العالم في رياضة الفروسية.

وقال المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، إن البطولة شهدت تنافس الفرسان المشاركين فى البطولة على   ارتفاعات تجاوزت 160 سنتيمترا، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية الموجودة في البطولة، والمتمثلة فى تصميم كرس اجتياز الموانع، والتي تحتاج إلى أن يكون الفارس على أعلى مستوى من التدريب الفنى والبدنى، فضلا عن تمتعه بموهبة عالية وثبات انفعالي متميز تمكنه من الدخول للمنافسة على المراكز الستة الأولى، وقد توافرت هذه العوامل والمميزات فى الفارس المصرى محمد  زيادة، الذي استطاع أن يترجم كل ما لديه من خبرة وجاهزية فى ميدان المنافسات، مع  التوفيق من عند الله إلى أداء متميز وعال للغاية، وحصل به على هذه النتيجة المميزة، التي تعتبر أفضل النتائج على مستوى العالم، ومن أفضل النتائج التي حصل عليها الفرسان المصريون.

 

تفوق البطل المصري

أضاف حطب أن الفارس المصرى  تفوق على أفضل فرسان العالم منهم، الفارس البريطانى بن ماهر، المصنف الثالث على العالم والحاصل على الميدالية الذهب بأوليمبياد طوكيو 2020، والهولندي مايكل فاندرفلون، الفارس الأوليمبي وبطل أوروبا، والسويدي هنزيل أيكرمان بطل العالم السابق، والألمانى دافيدويل، مدرب المنتخب السعودي للفروسية، والألمانى كريستيان المان بطل العالم وأفضل فرسانها، والذى يعد أسطورة الفروسية الألمانية.

أشار حطب أن البطولة شارك فيها خيرة فرسان العالم، واستطاع محمد زيادة أيضا، التفوق على كل فرسان السعودية على أرضهم الحاصلين في الشهر الماضي على بطولة الفرق والفردي.

 في الدورة الأسيوية للألعاب الرياضية رقم 19 التى أقيمت بالصين، لافتا إلى أن  الفارس البلجيكي الجنسية عبد القادر سعيد، الذي ترك جنسيته المصرية.

لتمثيل بلجيكا حصل على المركز التاسع عشر، وبفارق 15 مركزًا عن الفارس المصرى محمد زيادة، الذي حصل على المركز الرابع وسط تصفيق حاد، وإشادة كبيرة من كل المسئولين السعوديين والعرب، الذين حضروا البطولة؛ لإنجازه المتميز فى البطولة التى تعد الأصعب والأقوى على مستوى العالم.

للفروسية محمد طاهر رياضة الفروسية الجولة الاولى ثمانية فرسان

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