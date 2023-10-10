الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الداخلية: نهتم برياضة الفروسية لبناء شخصية طالب الشرطة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام برياضة الفروسية باعتبارها أحد جوانب بناء شخصية طالب الشرطة، والحفاظ على وتنمية سلالات الخيول العربية، والتي هي في الأساس ذات أصول مصرية، فقد تم اتباع أحدث الطرق العلمية والتقنيات الحديثة للحفاظ على السلالات النادرة منها.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي: "كما سعت الوزارة نحو انتهاج أساليب التلقيح الصناعي ونقل الأجنة لزيادة الإنتاج منها، وقد تم في هذا الإطار إنشاء محجر الشرطة البيطري وفق أعلى المقاييس الدولية وحصوله على اعتماد الاتحاد الأوروبي، بما يمثل حركة انتقال رياضات الخيول من وإلى البلاد".

وزير الداخلية رياضة الفروسية طالب الشرطة الرئيس السيسي محجر الشرطة البيطري

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