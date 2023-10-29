الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. هالاند يتقدم لـ السيتي في ديربي مانشستر ضد اليونايتد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “أولد ترافورد”، في ديربي مانشستر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

أولى التهديدات جاءت عن طريق مانشستر سيتي، حين تصدى أندريه أونانا لرأسية فيل فودين ببراعة، في الدقيقة التاسعة.

وتمكن النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 26، من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح رودري على حساب سكوت ماكتومناي.

وفي الدقيقة 45، تصدى إيدرسون مواريش لتسديدة سكوت ماكتومناي.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، تصدى أونانا ببراعة لرأسية إيرلينج هالاند، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

 

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويقود هجوم فريق «الشياطين الحمر» في مباراة اليوم إلى جانب كل من 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، فيكتور ليندولف

خط الوسط: سكوت ماكتوماني، كريستيان أريكسين، سفيان إمرابط

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راموس هيويلند، ماركوس راشفورد

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - يوشكو جفارديول - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - فيل فودين - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

 

 

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، خلف توتنهام المتصدر برصيد 26 نقطة، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 24 نقطة.

- بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعهم من خمس انتصارات وأربع هزائم.

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