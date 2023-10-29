الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يستقبل مفتي ولاية بينانج الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا ماليزيًّا برئاسة داتو سري دكتور وان سليم بن وان محمد نور، مفتي ولاية بينانج بماليزيا.

قال وكيل الأزهر إن الأزهر تربطه بماليزيا علاقات ممتدة تاريخيًّا في المجالات الدينية والثقافية والعلمية، ويحظى طلاب ماليزيا إلى جانب زملائهم من الطلاب الوافدين بالأزهر بالتقدير والاهتمام والرعاية اللازمة، حيث أن طلاب ماليزيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر يعمل على تأهيل طلابه وتحصينهم بالمنهج الأزهري الوسطي، وصقلهم بالمهارات والعلوم التي تجعلهم مصدرا لتحقيق الإخاء والمحبة والتعايش السلمي في بلدهم.

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وأوضح أن الأزهر يعمل على دعم المسلمين حول العالم، والحفاظ على الفهم الوسطي للإسلام، وتقديمه في صورته السمحة، دون إفراط أو تفريط، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر دائما ما يقدم النموذج في تحقيق التعايش والإخاء الإنساني، وهو ما يتضح من خلال جولاته الخارجية إلى أوروبا، وانفتاح الأزهر على الحوار مع الجميع، التعايش الإنساني والإخاء بين الجميع.

من جانبه أعرب مفتي ولاية بينانج بماليزيا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر وماليزيا في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيدا بما يقدمه الأزهر من مجهود كبير في خدمة الطلاب الماليزيين في الجوانب تعليمية جعلته قبلة علمية لأكثر من 6300 طالب ماليزي يدرسون حاليًا بالأزهر، فضلًا عن عشرات الآلاف من الخريجين، مقدمين الشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، على جهوده المستمرة في تقديم سبل الدعم لخدمة أبناء ماليزيا الدارسين بالأزهر.

وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني مفتي ولاية بينانج الأزهري الوسطي

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