الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هيويلند وراشفورد يقودان هجوم "يونايتد" أمام مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود هجوم فريق «الشياطين الحمر» في مباراة اليوم إلى جانب كل من 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، فيكتور ليندولف

خط الوسط: سكوت ماكتوماني، كريستيان أريكسين، سفيان إمرابط

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راموس هيويلند، ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي، المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.

 

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