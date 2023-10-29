الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، تواصل هاتفيًا، اليوم الأحد، مع كل من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي.

وأوضح السفير أبوزيد أن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.

سامح شكري هدنة انسانية التصعيد العسكري غزة الأردن السعودية

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