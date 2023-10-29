الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال طلب من إدارة مستشفى القدس إخلاءه بشكل عاجل

مستشفى القدس
مستشفى القدس

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة محرم في منطقة جباليا، بالإضافة إلى استهداف جديد في خان يونس أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى أن طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت وما زالت تقوم بشن غارات عنيفة جدًا في مناطق مختلفة مثل الزيتون، الشجاعية، وغيرها.

وتابعت: "تم إبلاغ إدارة مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر بشكل رسمي بضرورة إخلاء المستشفى بشكل عاجل جدًا"، مشيرة إلى أن المستشفى يضم أعدادًا كبيرة من النازحين والمرضى، ووصلت أعدادهم إلى حوالى 14 ألف شخص.

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