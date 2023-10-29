الزراعة: اعتماد 3 أصناف جديدة من محصول القمح عالية الإنتاجية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عن اعتماد 3 أصناف جديدة من محصول القمح عالية الإنتاجية يتم زراعتها في جميع المحافظات.

أصناف جديدة من القمح

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية عن أفضل الأصناف المعتمدة من المراكز البحثية، والتي أقرتها وزارة الزراعة ضمن سياستها الصنفية، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، على صعيدي حجم الإنتاجية والعوائد الاقتصادية المتوقعة.

وأوضح التقرير أنه تم اعتماد أصناف “مصر 3، سدس 14، جيزة 171، سخا 95″، موضحًا أنه يمكن زراعتها بكل محافظات الجمهورية، نظرًا لمواصفاتها القياسية التي تضمن للمزارعين تحقيق النتائج المأمولة بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وحول أسباب عدم توافر أصناف “مصر 4، سخا 96، سدس 15” أشار التقرير إلى وجود 3 أصناف جديدة اثنان منها “سدس 15، سخا 96” لا زالا في طور الإنتاج، موضحًا أنهما مقصوران حاليًا على الجهات والشركات المعنية بإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى مصر 4″، وهو في طور الإكثار هذا الموسم، على أن يتم طرحه للمزارعين بدءًا من الموسم القادم.

وتطرق التقرير إلى الأصناف التي يمكن الاعتماد عليها، في الأراضي التي تعاني من بعض المشاكل والمعوقات، بما يحول دون الوصول إلى حجم الحصاد المستهدف في نهاية الموسم، مشيرا إلى زراعة صنفي “سخا 95″ و”جيزة 171” في الأراضي التي تعاني من ارتفاع مستوى ملوحة التربة، أو تلك التي يتم ريها بالمياه المخلوطة، موضحًا أنهما يتميزان بقدرتهما على تجاوز تداعيات مثل هذه الظروف، علاوة على تحقيق معدلات الإنتاجية المطلوبة والمخطط لها.

كانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية الخريطة الصنفية لمحصول القمح التي ستتم زراعتها في محافظات الوجه القبلي والبحري في نوفمبر المقبل وتوفير التقاوي بنسبة 100% لزراعة 4 ملايين فدان مستهدفة هذا العام.