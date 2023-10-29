في اليوم العالمي.. كيفية الوقاية من السكتة الدماغية

يصادف اليوم 29 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للسكتة الدماغية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي بشأن السكتة الدماغية وأهمية الوقاية منها وعلاجها، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز التعليم والوعي بالأعراض والأسباب والوقاية والعلاج للسكتة الدماغية، وتشجيع المجتمعات على اتخاذ إجراءات للحد من انتشار هذا المرض. كما يهدف اليوم العالمي للسكتة الدماغية إلى تشجيع الحكومات والمنظمات الصحية على توفير موارد كافية للوقاية من هذا المرض والعلاج المناسب للمرضى.

ماهي السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة طبية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يتضرر تدفق الدم إليه بشكل حاد. تحدث السكتة الدماغية عندما ينسد أحد الشرايين التي تغذي الدماغ بسبب جلطة دموية أو نزيف دموي.

هناك نوعان رئيسيان للسكتة الدماغية:

- السكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية (السكتة الدماغية الإقفارية): يحدث عندما يتشكل جلطة دموية في شريان يغذي الدماغ، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم والأكسجين إلى المنطقة المصابة.

- السكتة الدماغية النزفية: يحدث عندما ينفجر أو يتمزق وعاء دموي في الدماغ، مما يؤدي إلى نزيف داخلي وتضرر للأنسجة العصبية المحيطة.

وتعتبر السكتة الدماغية حالة طبية خطيرة وتتطلب رعاية طبية فورية، قد تتسبب في مضاعفات خطيرة مثل فقدان الوظائف الحركية أو الحسية أو صعوبات في التحدث والبلع، ويعتبر التشخيص المبكر والعلاج السريع أمرًا حاسمًا لزيادة فرص النجاح في استعادة وظائف الدماغ المتضررة.

بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية:

-السيطرة على ضغط الدم: يجب مراقبة ضغط الدم والحفاظ على مستوياته ضمن النطاق الصحيح، يمكن أن يقلل التحكم في ضغط الدم المرتفع من خطر السكتة الدماغية.

-الحفاظ على مستويات صحية للكولسترول: يجب مراقبة مستويات الكولسترول في الدم واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني للسيطرة على مستويات الكولسترول.

-التخلص من التدخين: يجب تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي، حيث يزيد التدخين من خطر السكتة الدماغية والأمراض القلبية الأخرى.

-ممارسة النشاط البدني: يوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر السكتة الدماغية.

-التحكم في مرض السكري: إذا كان لديك مرض السكري، فيجب عليك مراقبة مستويات السكر في الدم واتباع نظام غذائي صحي واتخاذ العلاجات الموصوفة من قبل الطبيب.

-تناول نظام غذائي صحي: يجب تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأطعمة ذات قليل من الدهون المشبعة والملح، والابتعاد عن التغذية غير الصحية.

-إدارة التوتر: يجب ممارسة تقنيات إدارة التوتر، مثل التأمل واليوغا، للحد من التوتر النفسي والضغوطات المستمرة.

-اتباع نصائح الطبيب: يجب استشارة الطبيب بشأن أي عوامل خطر أخرى تشير إلى احتمالية السكتة الدماغية واتباع توصياته والعلاج الموصوف.