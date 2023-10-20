يؤثر على الدماغ.. داء الكيسات العصبية الأسباب والأعراض والعلاج

تتأثر المناطق التي تعاني من انخفاض الصرف الصحي والنظافة بشكل كبير بعدوى داء الكيسات المذنبة العصبية، حيث قد يؤدي استهلاك المياه الملوثة عادة إلى وصول اليرقات إلى الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأنسجة العصبية الأخرى.

داء الكيسات المذنبة العصبي هو عدوى طفيلية يمكن الوقاية منها وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتسببها الأكياس اليرقية للدودة الشريطية، حيث تؤثر الأكياس اليرقية على أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤدي إلى حالة تسمى داء الكيسات المذنبة.

الأسباب

يشير داء الكيسات العصبية إلى شكل من أشكال عدوى الدماغ التي تسببها الطفيليات، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا والخضروات الملوثة، وخاصة الخضروات الجذرية التي تنمو تحت التربة، عند الاستهلاك تخترق الأكياس اليرقية للشريطية الوحيدة الأمعاء البشرية وتسبب داء الكيسات المذنب العصبي.

داء الكيسات المذنب العصبي هو مرض تسببه الديدان الصغيرة الموجودة في المناطق القذرة وغير الصحية ويؤثر بشكل مباشر على الدماغ والحبل الشوكي.

الأعراض:

يظهر داء الكيسات المذنب العصبي على شكل نوبات صرع أو نوبات، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الصداع، والسكتة الدماغية، والدوخة، أو الخلل العصبي والنفسي، هذه الديدان الشريطية ستسبب لك مشاكل عندما تبدأ في البقاء في الدماغ أو الحبل الشوكي، سيؤدي هذا المرض إلى حدوث صدمات كهربائية صغيرة تعرف باسم النوبات في جسمك، الأعراض المحتملة الأخرى هي الصداع الشديد الذي سيجعلك غير مرتاح ولن يختفي، ومن الأعراض الأخرى أيضًا الشعور بالارتباك والدوار والمشاكل الحسية.

علاج:

مقدمو الرعاية الصحية لديهم استراتيجيات مختلفة لهذا الغرض، إنهم يعالجونك بمزيج فريد من الأدوية التي ستحارب هذه الديدان، هذه الأدوية الموصوفة تستهدف الديدان بشكل مباشر مما يساعد الجسم على التخلص منها ولكن الموت المفاجئ لهذه الديدان في جسمك قد يؤثر على حالة جسمك، لذا لتجنب حالات مثل التورم، يتم وصف أدوية إضافية لمساعدتك في التغلب على المزيد من الآثار الجانبية. وعندما تخرج الحالة عن السيطرة سيجري الأطباء عملية جراحية لإزالة الديدان من جسمك.