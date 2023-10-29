ديفيد ساترفيلد: واشنطن تقدر دور مصر المهم فى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، الوضع الإنساني بقطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد أعرب عن تقدير واشنطن للدور المصري المهم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، حرصه على استمرار العمل المشترك مع مصر، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.