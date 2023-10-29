شكرى: لا بد من تحرك دولى جاد لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن حجم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة كبير، في ظل تجاوز أعداد الضحايا من الفلسطينيين 7500 في غضون ثلاثة أسابيع.

إزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام وصول المساعدات الإنسانية

وشدد وزير الخارجية، خلال خبر عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وتجنيب تعريض المدنيين لمزيد من ويلات التصعيد، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع "شكري": الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية لضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإغاثية لأهالي غزة.