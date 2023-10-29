"العربية لحقوق الإنسان" تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره

أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- في بيان اليوم الأحد: "إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تتابع العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الأبي"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون 2023 عامًا لحقوق الإنسان بامتياز، كما أرادها المجتمع الدولي بمناسبة مرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يجدد فيها كل الفاعلين التزامهم بمبـادئ حقوق الإنسان وتصمت فيها البنادق وتعلو فيها قيم العدل والمساواة وعدم التمييز، ويتبوأ خلالها الحق في الحياة مكانته المميزة كأسمى الحقوق.

وأضافت هيفاء أبوغزالة أن: "الواقع المعيش مظلم وقاتم ومخيف وتعلو فيه أصوات البنادق، ويعيش فيه إخوتنا في فلسطين المحتلة تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير، وتقف فيه العدالة الدولية صامتة عاجزة.. وإن كان هذا واقعنا المؤلم المعيش، فلم ولن نيأس، ولم ولن نفقد الأمل، فالقانون الدولي ينصفنا، وعزيمة النصر والثقة في الإنصاف الإلهي تشد من عضدنا".

تمادي العدو الإسرائيلي في غطرسته وأفعاله الشيطانية

ولفتت هيفاء أبوغزالة إلى تمادي العدو الإسرائيلي في غطرسته وأفعاله الشيطانية في وقت أضحى العالم يقف شاهدًا على مجازر ومآسي يقع فيها الإنسان الفلسطيني شهيدًا على يد المحتل، مشددة على أنه لا بد من التشبث بالأمل، والتحرك بالقانون، والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر.

يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عقدت اجتماعًا لها يوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على مبادرة من دولة الكويت، وتأييد وحضور كل الدول الأعضاء.

يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبقى في حال انعقاد لتقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء، وإعداد تصور للموقف العربي على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجنة.