في عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية لـ سلوى محمد علي

تحتفل الفنانة القديرة سلوى محمد علي بعيد ميلادها الـ 58 عامًا، فهي من مواليد 29 أكتوبر 1964، وكانت بداية الشهرة عندما شاركت في برنامج الأطفال “عالم سمسم” وكانت تقوم بدور الخالة خيرية.

بالرغم من إبداع الفنانة سلوى محمد علي وقدرتها العالية في التمثيل إلا أنها تقوم بالأدوار الثانوية المهمة التي استطاعت من خلالها مساندة البطل لجذب الجماهير، لتقدم لنا مسيرة هائلة من الأعمال الفنية والدرامية.

ولدت الفنانة القديرة سلوى محمد علي بمحافظة قنا، وكانت هي البنت الكبرى لأخواتها الخمسة، حب التمثيل بدء منذ نعومة أظافرها والسبب وراء شغفها وحبها للفن هو والدها الذي كان يصطحبها إلى السينما وهي صغيرة وبالرغم من أن الفن كان في المقدمة إلا أنها تمنت أن تدخل كلية الهندسة مثل والدها، ولكن لم تستطيع بسبب مجموعها وكأن القدر اختارها لتدخل عالم السينما واستكمال تعليمها في معهد الفنون المسرحية.

في عيد ميلاد الخالة خيرية.. أبرز المحطات الفنية للفنانة سلوى محمد علي

واحتفالًا بعيد ميلاد الفنانة القديرة سلوى محمد علي، نرصد لكم في هذا التقرير معلومات وتفاصيل جديدة عنها.

بدأت المسيرة الفنية لـ سلوى محمد، على خشبة المسرح، وتعرفت على زوجها في هذه الفترة وهو المخرج الراحل محسن حلمي، وجمعتهما قصة حب كبيرة.

في عيد ميلاد الخالة خيرية.. أبرز المحطات الفنية للفنانة سلوى محمد علي

وقدمت الفنانة سلوى محمد العديد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والدراما، ومن ضمن أعمالها الدرامية: "مسلسل سيرة حب - مسلسل شمس - مسلسل فرح ليلى - مسلسل ذات - مسلسل أشجار النار - ريموت كنترول - مسلسل كاريوكا" وغيرها من الأعمال المميزة.