التحقيق مع متهمين بغسل 57 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق مع مسجلين خطر متورطين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من محافظات الغربية – المنوفية – البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

كما تبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.



وقُدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 57 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.