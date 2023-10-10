الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية البدارى

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